Salihlili judocular milli takım kampında - Son Dakika
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Salihlili judocular milli takım kampında

6 saat önce

Milli takıma birçok sporcu gönderen Salihli Belediyespor Judo Takımı hazırlık kampına 3 sporcu, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ise 1 sporcu yolladı.

Salihlili judocular milli takım kampında, System.String[]

Milli takıma birçok sporcu gönderen Salihli Belediyespor Judo Takımı hazırlık kampına 3 sporcu, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ise 1 sporcu yolladı.


Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı judocuları Hilal Öztürk, Duygu Dirgen ve Şilan Bitgin ile Salihli Gençlik ve Spor Kulübü judocusu Sümeyye Demir, Ankara'da gerçekleştirilecek olan milli takım kampına davet edildi.


Judo Antrenörü Oktay Ayaz, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara'da gerçekleştirilen Milli Takım judo çalışma kampının 24 Aralık tarihine kadar devam edeceğini söyledi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, milli takım forması ile Türkiye'yi temsil edecek olan Salihli Belediyespor ve Salihli Gençlik ve Spor Kulübü sporcularına başarılar diledi. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Salihli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
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