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Salihlili kadınların el emekleri Ankara'da sergilendi

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde kurulan Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen Türkiye Kooperatifler fuarına katılarak, ilçenin yöresel ürünlerini tanıttı.

Salihlili kadınların el emekleri Ankara'da sergilendi, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde kurulan Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen Türkiye Kooperatifler fuarına katılarak, ilçenin yöresel ürünlerini tanıttı.


Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 171 kooperatifin ürünlerini tanıtmak için açılan Türkiye Kooperatifler Fuarı Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde yapıldı. Esnaf ve çiftçilerin girişimci ve tüketiciler kadar ticari yaşamın içindeki tüm aktörlerin bilinçlendirilmesi ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi için düzenlenen fuarda Salihli Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi de yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'ında ziyaret ettiği fuarda stant açan Salihli Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri el işi deri, keçe, tezhip sanatından örnekler ile yine kendi üretimleri olan lavanta yağı, lavanta yastığı, tarhana, sebzeli erişte, kuru üzüm gibi ürünleri sergileyip tanıttı. Üyeler, bundan sonraki fuarlara daha zengin bir ürün yelpazesi ile katılmayı hedeflediklerini belirtti.


Fuarda Salihli'nin yöresel ürünlerini en iyi şekilde tanıttıklarını belirten Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Ademoğlu, kendilerine her konuda destek olan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel'e teşekkür etti. - MANİSA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Salihli, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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