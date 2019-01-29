Son Dakika Haberleri: Salihlili Karateciler 14 Madalya Kazandı

Salihlili Karateciler 14 Madalya Kazandı

59 dakika önce

Salihli Belediyespor'lu karateciler, Denizli'de düzenlenen turnuvada 7 birincilik, 4 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyası kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Salihlili Karateciler 14 Madalya Kazandı, System.String[]
Salihli Belediyespor'lu karateciler, Denizli'de düzenlenen turnuvada 7 birincilik, 4 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyası kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Denizli'de düzenlenen İller Arası Aybars Kılıçhan Karate Ligi 1. etabına katılan Salihli Belediyespor Karate Takımı, toplamda 14 madalya elde ederek turnuvaya damga vurdu. Antrenör Çilem Gençtürk yönetiminde turnuvada mücadele eden belediyespor karate takımından Alim Nur Onur, Esin Yılmaz, Esma Hilal Tercan, Ezelnaz Üzmez, Şeymatuğ Otlu, Kerimabdullah Karaman ve Kağan Bekir Öz birincilik kürsüsüne çıkarken Nehir Kuştan, Başak Tepe, Fadime Su Karabıyık ve Sudenaz Durgun ikincilik madalyası kazandı. Aynı turnuvada Döne Yılmaz, Sudenaz Durgun ve Öznur Coşkun da üçüncü oldu.

Salihli Belediyespor'u başarıyla temsil eden genç karateciler ile antrenör Çilem Gençtürk'ü kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm sporculara başarılar diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:19 Kaynak: İHA

Karaman, Tercan, Denizli, Salihli Belediyespor, Spor
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