Salihlili Karateciler Başarıya Doymuyor
2 saat önce
Salihli Belediyesporlu minik karateciler İstanbul'dan başarı ile döndü.
Salihli
Belediyesporlu minik karateciler İstanbul
'dan başarı ile döndü.
İstanbul Karate 34 Süper Lig Merhum Kazım Aktan Etabında mücadele eden Salihli Belediyesporlu karatecilerden 2009 doğumlu Döne Yılmaz Kata müsabakasında birinci, 2006 doğumlu Şeymatuğ Otlu Kumite'de 44 kilogramda ikinci, 2007 doğumlu Esma Hilal Tercan
Kumite'de 40 kilogramda üçüncü, 2007 doğumlu İrem Yılmaz 35 kilogramda beşinci, 2007 doğumlu Sudenaz Durgun Kumite de kendi kilosunda beşinci oldu.
Salihli Belediyespor Karate Antrenörü Çilem Gençtürk, turnuvalarda tecrübe kazandıklarını belirterek, "Belediye Başkanımız Zeki Kayda
'ya bizlere verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederim" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:14 Kaynak: İHA
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