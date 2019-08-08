Son Dakika Haberleri: Salihlili minik karateciye milli davet
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Salihlili minik karateciye milli davet

1 saat önce

Salihli Belediyespor Karate Takımının başarılı karatecisi minik Alimenur Onur, Milli Takım'a davet edildi.

Salihlili minik karateciye milli davet, System.String[]
Salihli Belediyespor Karate Takımının başarılı karatecisi minik Alimenur Onur, Milli Takım'a davet edildi.

Salihli Belediyespor Karate Takımının 7 yaşındaki karate sporcusu Alimenur Onur, 23-25 Ağustos tarihlerinde Rize'de yapılacak olan çocuklar kategorisinde en önemli unvan müsabakalarından biri olan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası'na davet edildi. 2012 doğumlu Alimenur Onur Milli Takım kadrosunda Ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil edecek.

Milli takıma seçildiği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Alimenur Onur, "Ay-yıldızlı forma ile ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum" dedi.

Belediye Başkanı Zeki Kayda da, Milli Takıma davet edilen Salihli Belediyespor Karate Takımı sporcusu Alimenur Onur'u tebrik ederek başarılar diledi. - MANİSA
Salihli Belediyespor, Rize, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:22 Kaynak: İHA
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