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Salihlili muhtarlar Kıbrıs'a uğurlandı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Muhtarlar Derneği, kardeş dernek olduğu Kıbrıs Gazimağusa Muhtarlar Derneği'nin davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine uğurlandı.

Salihlili muhtarlar Kıbrıs'a uğurlandı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Muhtarlar Derneği, kardeş dernek olduğu Kıbrıs Gazimağusa Muhtarlar Derneği'nin davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine uğurlandı.


Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanı Mehmet Güler'inde aralarında bulunduğu muhtarları Kıbrıs'a ise Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından belediye hizmet binasında düzenlenen törenle uğurlandı. Muhtarlara hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Kayda, "Kıbrıs bizim yavru vatanımız, 45 yıl önce barış götürdüğümüz toprakları ziyaret edeceksiniz. Güle güle gidin, sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.


Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güler de, kendilerine ulaşım desteği sağlayan Başkan Zeki Kayda'ya teşekkür etti. - MANİSA

Salihli, Manisa, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
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