Salihlili Muhtarlardan Başkan Ergün'e Teşekkür - Son Dakika

2021 asfalt programı kapsamında mahallelere yapılan asfalt çalışmalarının yerinde incelendiği ziyarette konuşan mahalle muhtarları, asfalt çalışmaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm ekibine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek görüş ve talepleri yerinde dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Çapaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Us, Gökçeköy Mahalle Muhtarı Süleyman Babacan, Süleymaniye Mahalle Muhtarı Rauf Özer, Poyrazdamları Mahalle Muhtarı Harun Yasa ve Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan'ı ziyaret etti. Ziyarette Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı da eşlik etti. Daire başkanlığı ekipleri yapılan hizmetler ve taleplerle ilgili mahalle muhtarlarının görüşlerini dinledi. Mahallelerine yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini ifade eden mahalle muhtarları çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, mahalle muhtarlarına Başkan Ergün adına hediye takdiminde bulundu.