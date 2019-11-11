Salihlili oda başkanları istişare toplantısında buluştu

Manisa'nın Salihli ilçesinde meslek odalarının geleneksel hale getirdiği istişare toplantılarından biri daha Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda sıkıntılar ve sorunlar paylaşılarak, bilgi alışverişinde bulunuldu.



Salihli'de meslek odalarının temsilcilerinin katılımıyla belli periyotlarda gerçekleştirilen ortak yemekli toplantılardan sonuncusu Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Salihli'deki 15 oda başkanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, bu toplantıların devam etmesinin önemine dikkat çekti ve pek çok yönden faydalı olduğunu belirti.



Daha sonra söz alan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, ortak toplantıların 4 yıldan beri yapılmaya devam ettiğini ve birçok sorunun odaların ortak gücü ile çözüldüğünü belirtti. Yüksel, "Bu toplantılarla bir yandan kendi üyelerimizin mesleki sorunlarını, diğer yandan da Salihli'nin sorunlarını çözmeye gayret gösteriyoruz" dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan 'Okul Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu' toplantılarına üye olan odaların mutlaka katılması gerektiği görüşünü savunan Yüksel, bu toplantılarda okullarda açılacak olan yeni bölümlerin kararlarının alındığına dikkat çekti.



Toplantıda söz alan Salihli Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şerif Ali Girgin, 2. etap OSB'nin açılması ile birlikte tekstil iş kolunda kalifiye elaman sıkıntısının had safhaya çıkacağını söyledi. İlgili meslek okullarında tekstil ile ilgili bölümlerin açılması gerektiğine işaret eden Girgin, bu bölümlere öğretmenlerle beraber usta öğreticilerin de derse girmesinin yararlı olacağı görüşünü savundu.



Salihli Bakkallar Odası Başkanı İsmail Ünlü söz alarak tütün satan seyyar satıcılardan yakındı. Ünlü, sigara satışı yapan tekel bayilerinin ve bakkalların haksız rekabet ile karşı karşıya kaldıklarını ve büyük maddi zarara uğradıklarını ifade etti. - MANİSA