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Salihlili öğrenciler Yerli Malı Haftasını kutladı - Son Dakika

Salihlili öğrenciler Yerli Malı Haftasını kutladı

16.12.2021 14:57
Salihlili öğrenciler Yerli Malı Haftasını kutladı

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ve yerli malı tüketiminin öneminin farkına varılması için çeşitli etkinlikler düzenlenen Yerli Malı Haftası kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli Sebze ve Meyve Halinde program düzenlendi.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı haftası kapsamında Salihli Sebze ve Meyve Hali'nde program gerçekleştirildi. Programa, Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Ferda Türker, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı, Salihli Pazarcılar Odası Başkanı Rıfat Yavaş, şube müdürleri, yetkili personeller ve İbrahim Akkayan İlkokulu, Yılmaz Şehit Hüseyin Arı İlkokulu, Poyrazdamları İlkokulu, Sart Mustafa İlkokulu, Adala Nergis Demet İlkokulu ve Gazi İlkokulu öğrencileri katıldı. Öğrencilerin ulaşımları Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile sağlandı.

Öğrenciler Sebze ve Meyve Halini gezdi

Programda Salihli Sebze ve Meyve Halini gezen ilkokul öğrencileri, yerli üretimle ilgili bilgi aldı. Üretimden sonraki aşamaları yerinde gözlemleme fırsatı bulan ve Türkiye'nin birçok noktasından gelen sebze ve meyveleri bir arada gören öğrenciler farklı bir deneyim yaşadı. Program, öğrencilere meyve paketi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi kırtasiye seti armağan edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Salihlili öğrenciler Yerli Malı Haftasını kutladı

Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı, Salihli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Salihlili öğrenciler Yerli Malı Haftasını kutladı - Son Dakika


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