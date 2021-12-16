Salihlili öğrenciler Yerli Malı Haftasını kutladı - Son Dakika

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı haftası kapsamında Salihli Sebze ve Meyve Hali'nde program gerçekleştirildi. Programa, Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Ferda Türker, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı, Salihli Pazarcılar Odası Başkanı Rıfat Yavaş, şube müdürleri, yetkili personeller ve İbrahim Akkayan İlkokulu, Yılmaz Şehit Hüseyin Arı İlkokulu, Poyrazdamları İlkokulu, Sart Mustafa İlkokulu, Adala Nergis Demet İlkokulu ve Gazi İlkokulu öğrencileri katıldı. Öğrencilerin ulaşımları Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile sağlandı.

Öğrenciler Sebze ve Meyve Halini gezdi

Programda Salihli Sebze ve Meyve Halini gezen ilkokul öğrencileri, yerli üretimle ilgili bilgi aldı. Üretimden sonraki aşamaları yerinde gözlemleme fırsatı bulan ve Türkiye'nin birçok noktasından gelen sebze ve meyveleri bir arada gören öğrenciler farklı bir deneyim yaşadı. Program, öğrencilere meyve paketi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi kırtasiye seti armağan edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.