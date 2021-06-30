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Salihlili tenisçilerden 13 madalya - Son Dakika

Salihlili tenisçilerden 13 madalya

30.06.2021 13:22
Salihlili tenisçilerden 13 madalya, System.String[]

Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Manisa'da yapılan il birinciliği müsabakalarında 6 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük ve 2 dördüncülük ile toplamda 13 madalyanın sahibi olarak turnuvaya damga vurdu.

Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Manisa'da yapılan il birinciliği müsabakalarında 6 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük ve 2 dördüncülük ile toplamda 13 madalyanın sahibi olarak turnuvaya damga vurdu.

Manisa Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında 60 sporcu madalya kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Antrenörler Muzaffer Yıldırım ve Emel Yıldırım yönetiminde turnuvaya 13 sporcu ile katılan Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımı, beş kategoride mücadele ettiği müsabakalarda 13 madalya kazanarak adından söz ettirdi.

Salihli Belediyesporlu Mustafa Yıldırım minik altı erkeklerde, Ecemnaz Gültekin minik altı kızlarda, Ekrem Enes Tunç minik erkeklerde, Şeyma Ayaydın minik kızlarda, Arda Efe Alkan küçük erkeklerde ve Mustafa Albaş yıldız erkeklerde birinci oldu. Turnuvada minik erkeklerde Arda Bayrak, minik kızlarda Ecrin Uygun ve genç erkeklerde Ramazan Demir ikinci, küçük erkeklerde İlke Demir ve yıldız erkeklerde Mustafa Sezer üçüncü, genç kızlarda Serpil Ünlü ve yıldız erkeklerde Asil Kutay Yetim dördüncü oldu.

Manisa İl Birinciliği müsabakalarında madalya kazanan Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımını kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, sporculara katılacakları turnuvalarda başarılar diledi. - MANİSA

Salihlili tenisçilerden 13 madalya
Salihlili tenisçilerden 13 madalya
Salihlili tenisçilerden 13 madalya
Salihlili tenisçilerden 13 madalya
Salihlili tenisçilerden 13 madalya

Salihli Belediyespor, Muzaffer Yıldırım, Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Salihlili tenisçilerden 13 madalya - Son Dakika Spor


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