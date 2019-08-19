Son Dakika Haberleri: Salihlispor'dan Manisa FK'ya!
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Salihlispor'dan Manisa FK'ya!

22 dakika önce

Alt yapısıyla başarılı işler çıkaran Salihlispor'un U15 takımında oynayan 2005 doğumlu başarılı oyuncu Mehmet Karaaslan 2. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın altyapısına transfer oldu.

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Alt yapısıyla başarılı işler çıkaran Salihlispor'un U15 takımında oynayan 2005 doğumlu başarılı oyuncu Mehmet Karaaslan 2. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın altyapısına transfer oldu.

Yıllardır altyapıya verdiği önemle bir çok oyuncuyu profesyonel takımlara kazandıran Salihlispor önemli bir oyuncuyu daha Türk Futboluna kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor. Salihlispor Altyapı Koordinatörü Abdullah Türkkan, "2005 doğumlu oyuncumuz Mehmet Karaaslan'ı Manisa FK'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah yolunu açık etsin, çok iyi yerlere geleceğinden şüphem yok. Salihli'nin gençlerini Türk futboluna kazandırmaya devam edeceğiz"

"Çocuklar Geleceğimizdir"

"Antrenmanlarımıza yoğun bir şekilde 12 ay boyunca devam ediyoruz" diyen Türkkan, "Oyuncularımız bir sezonda resmi lig, özel turnuvalar ve hazırlık maçları dahil ortalama 55-60 maç sayısına ulaşıyor. Amacımız Türk futboluna doğru hizmet etmektir. Salihli gençliğine ışık olmaya çalışıyoruz. Yetiştirdiğimiz oyuncularımızı iyi yerlerde görmek mutluluğumuzu kat kat artırıyor" dedi.

Başarılı oyuncu Mehmet Karaaslan ise, "Bugün yaşadığım mutluluğun en önemli sebebi olan Abdullah Türkkan hocama teşekkür ediyorum. Yol gösterip, hep yanımda oldu. emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizi asla unutmayacağım üzerimde hakkınız çok" dedi. - MANİSA
Mehmet Karaaslan, Salihli, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:41 Kaynak: İHA
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