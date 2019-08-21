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Salihlispor'dan örnek karar

27 dakika önce

2019-2020 futbol sezonunda Manisa 1. Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Salihlispor takım kadrosunda 23 yaş altı oyuncu oynatma kararı aldı.

Salihlispor'dan örnek karar, System.String[]
2019-2020 futbol sezonunda Manisa 1. Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Salihlispor takım kadrosunda 23 yaş altı oyuncu oynatma kararı aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Abdullah Türkkan, " Türkiye Futbol Federasyonu, almış olduğu kararda 23 yaş altı 5 oyuncunun 18 kişilik esame listesine yazılması zorunluluğu getirmişti. Biz de kulübümüz olarak bu kararı destekliyoruz, daha da ileriye götürüyoruz ve yeni sezonda Manisa 1. Amatör liginde 23 yaş ve altı oyuncular ile mücadele edeceğimizi beyan ediyoruz" dedi.

"Özkaynak düzeni Türk futbolunun kurtuluş reçetesidir"

Türkkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Paranın gücüne kanarak bir sürü transfer yapılacağına, kulüplerin kendi oyuncusunu yetiştirmesi gerekiyor. Bu sayede milyonlarca lira çöp olup gitmez. Altyapıya fazlasıyla önem veren bir kulüp olarak oyuncu yetiştiriciliğinde Manisa'nın gözde kulüpleri arasındayız. Bu kimliğimizi koruyup daha birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırmayı amaçlıyoruz." - MANİSA
Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:09 Kaynak: İHA
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