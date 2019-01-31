Son Dakika Haberleri: Salihlispor'un Genç Yeteneği Manisa Bbsk'da

Salihlispor'un Genç Yeteneği Manisa Bbsk'da

1 saat önce

Manisa 1.Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Salihlispor'un yıldız adaylarından Mehmet Karabacak, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Salihlispor'un Genç Yeteneği Manisa Bbsk'da, System.String[]
Manisa 1.Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Salihlispor'un yıldız adaylarından Mehmet Karabacak, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Yıllardır altyapıya verdiği önemle birçok oyuncuyu profesyonel takımlara kazandıran Salihlispor önemli bir oyuncuyu daha Türk futboluna kazandırmanın gururunu yaşıyor. Salihlispor Altyapı Koordinatörü Abdullah Türkkan, "Futbola bizimle başlayan ve 7 yaşından beri takımımızda olan Mehmet Karabacak yetenekli ve özel bir oyuncudur. Futbol onun hayatının en önemli parçasıydı. Allah yolunu açık etsin çok iyi yerlere geleceğinden kuşkum yok. Birçok yetenekli oyuncuyu alt yapımızda barındırıyoruz, kısa zamanda onları da Türk futboluna kazandıracağız" dedi.

"Antrenmanlarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz" diyen Türkkan, "Oyuncularımızı resmi lig, özel turnuvalar ve hazırlık maçları dahil ortalama 45-50 arası maç sayısına ulaşıyoruz. Amacımız Türk futboluna doğru hizmet etmektir. Salihli gençliğine ışık olmaya çalışıyoruz. Yetiştirdiğimiz oyuncularımızı iyi yerlerde görmek mutluluğumuzu kat kat artırıyor" dedi.

Yıldız oyuncu Karabacak ise "Bugün yaşadığım mutluluğun en önemli sebebi olan Abdullah Türkkan hocama teşekkür ediyorum. Yol gösterdi, hep yanımda oldu bu günlerimin mimarı kendisidir. Ayrıca okul takımı hocam Mehmet Karakuş'a emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizleri asla unutmayacağım üzerimde hakkınız çok" diye konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:06 Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Mehmet Karabacak, Manisa, Spor
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