Salık Bakanı Koca: "Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak, bugün itibarıyla... - Son Dakika
Son Dakika Politika Salık Bakanı Koca: 'Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak, bugün itibarıyla... - Son Dakika

Salık Bakanı Koca: "Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak, bugün itibarıyla...

7 saat önce

Salık Bakanı Koca: "Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak, bugün itibarıyla 18 merkez çalışıyor.

Salık Bakanı Koca:

Salık Bakanı Koca: "Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak, bugün itibarıyla 18 merkez çalışıyor." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:19 Kaynak: İHA

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