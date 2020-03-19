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Salık Bakanı Koca: "Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak, bugün itibarıyla...
7 saat önce
Salık Bakanı Koca: "Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak, bugün itibarıyla 18 merkez çalışıyor.
Salık Bakanı Koca: "Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak, bugün itibarıyla 18 merkez çalışıyor." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:19 Kaynak: İHA
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