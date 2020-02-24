Salim Atay'dan üniversitelilere 'kamuda staj' müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salim Atay'dan üniversitelilere 'kamuda staj' müjdesi - Son Dakika

Salim Atay'dan üniversitelilere 'kamuda staj' müjdesi

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi ve Trakya Üniversiteler Birliği işbirliğiyle Edirne'de 'Trakya Kariyer Fuarı' etkinliği başladı.

Salim Atay'dan üniversitelilere 'kamuda staj' müjdesi, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi ve Trakya Üniversiteler Birliği işbirliğiyle Edirne'de 'Trakya Kariyer Fuarı' etkinliği başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç.Dr. Salim Atay, tüm üniversite öğrencilerinin kamuda staj yapabilmesi konusunda, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan söz aldıklarını belirterek, "Sadece mühendislik okuyanların stajlarının zorunlu olduğu bir Türkiye'yi 21'inci yüzyılda yeterli görmüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Trakya Üniversiteler Birliği işbirliğiyle Edirne'de 'Trakya Kariyer Fuarı' etkinliği başladı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde açılan fuarda, bilişimden iletişime, teknolojiden eğitime kadar bir çok sektörde kariyer planlaması yapmak isteyen öğrenciler için kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektör firmaları stant açtı. Fuarın açılışına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç.Dr. Salim Atay, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, rektörler, firma temsilcileri ve genel müdürler ile öğrenciler katıldı.

'BİZ SİZE İNANIYORUZ, SİZ DE KENDİNİZE İNANIN'

Edirne'nin kültürü ve tarihiyle eşsiz bir şehir olduğunu belirten Atay, burada okuyan öğrencilerin çok şanslı olduğunu söyledi. Yeteneğin sadece Ankara ve İstanbul'da çok bilinen mezun olan gençler olarak görmediklerini dile getiren Atay, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak biz bizim ülkemizde yaşayan, üniversite eğitimi almaya hak kazanan her bir gencimizin yetenek olduğuna inanıyoruz ve bunun için buraya bu kadar kamu kurumu, bu kadar özel sektör, bu kadar devlet erkanı burada. Biz size inanıyoruz lütfen siz de kendinize inanın, güvenin, yeteneklerimizin farkına varın. Burada gördüğünüz şirketler sadece siz bunlarda yarın işe başlayın diye var değiller, aynı zamanda onları tanıyıp ne işlerle uğraştıklarını ne tür becerilere ne tür yeteneklere ihtiyaçların olduğunu anlamanız ve buradaki eğitim-öğretim hayatınızı ona göre dizayn etmeniz için buradalar. Size gönüllü rehberlik etmek için, mesleki danışmanlık yapmak için buradalar ve aynı zamanda staj gibi yarı zamanlı ile çalışma fırsatlarını sizinle doğrudan paylaşmak üzere buradalar" dedi.

'ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALAN HER GENÇ KAMUDA STAJ YAPABİLMELİ'

Sadece mühendislik okuyanların staj yapabildiği kamuda staj konusunda, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan söz aldıklarını söyleyen ve üniversitelilere bu konuda müjde veren Atay, "Adaletle herkesin içine sinecek şekilde,  hak edenlere fırsatın sağlandığı bir model üzerinden kamuda yaygın olarak staj imkanlarını artırmak üzere çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Sadece mühendislik okuyanların stajlarının zorunlu olduğu bir Türkiye'yi 21'inci yüzyılda yeterli görmüyoruz. Üniversite eğitimi alan her genç staj yapabilmeli, yapması gerektiği zaman onun stajını da mühendislik alanında staj yapan gençlerimiz gibi onun sigortası harçlığı karşılanabilmeli. Tabii ki bu bir finansman gerektiriyor onu da temin ettiğini düşünüyoruz. İnşallah organizasyonu başarı ile yapıp sizlere bu yıl içerisinde bu fırsatı sunmak istiyoruz" diye konuştu.

"BU FUARLAR SİZE REHBERLİK EDECEK'

Fuarın açılışında konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp ise öğrencilerin meslek seçimi yaparken, değişimi ve dinamiğini çok iyi okuması gerektiğini dile getirdi. Canalp, "Hali hazırda Türkiye'de de, dünyada da kendi mesleğinden memnun olmayan insanların sayısı hiç de azımsanamayacak düzeydedir. Dolayısıyla, hayatınızın en önemli kararını alırken bu fuar sizlere rehberlik edecektir. Hayatınızın en önemli kararını alırken sizlere bazı gözlemlerimi paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi geleceği okumaktır. Meslek seçimi yaparken değişimi de, dinamiğini de çok iyi okumak zorundayız" dedi.

Konuşmaların ardından Trakya Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, başta Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay ve Vali Canalp olmak üzere programa katkı verenlere plaket verdi. Atay ve beraberindekiler kariyer fuarını gezerek firma yetkilileri ile görüştü, öğrencilerle sohbet etti.


Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de stratejik öneme sahip olan Neyrab köyü, muhaliflerin kontrolüne girdi
Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı BM'den İdlib uyarısı: Bu bölgede gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz

Son Dakika Haberleri
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:46:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salim Atay'dan üniversitelilere 'kamuda staj' müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]