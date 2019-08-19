Salim Dervişoğlu Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapanacak
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Salim Dervişoğlu Caddesi'nde yapılacak olan alt yapı çalışması nedeniyle İlkadım Köprüsü-Elmas Sokak arasındaki kısım, 20 Ağustos Salı günü 04.00-07.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:50 Kaynak: İHA
Salim Dervişoğlu Caddesi'nde yapılacak olan alt yapı çalışması nedeniyle İlkadım
Köprüsü-Elmas Sokak arasındaki kısım, 20 Ağustos Salı günü 04.00-07.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. İzmit
Sanayi Mahallesi İlkadım Köprüsü - Başiskele
ilçesi Ovacık Mahallesi
Elmas Sokak arasındaki kısımda yapılacak olan alt yapı çalışması nedeniyle Salim Dervişoğlu Caddesi, 20 Ağustos Salı günü 04.00 - 07.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu'nun 2019/255 kararı ile alt yapı çalışmaları kapsamında İzmit Sanayi Mahallesi İlkadım Köprüsü - Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Elmas Sokak arasındaki 3 kilometrelik kısımda araç trafiğine 3 buçuk saatlik ara verilecek.
Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki 3. etap çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. D - 100 karayoluna alternatif olarak hizmet verecek ve çift şeritli modern bir yol haline getirilecek cadde, iki kısım halinde toplam 4 bin 150 metre uzunluğunda inşa ediliyor. - KOCAELİ
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