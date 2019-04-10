Son Dakika Haberleri: Salıncak Demirinin Altında Kalan Çocuğun Ölümü

Salıncak Demirinin Altında Kalan Çocuğun Ölümü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde sitenin bahçesinde oynarken üzerine salıncak demirinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz'ın cenazesi, Yalova'da defnedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sitenin bahçesinde oynarken üzerine salıncak demirinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz'ın cenazesi, Yalova'da defnedildi.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan Yılmaz'ın cenazesi, Yalova'ya getirildi.

Çocuğun cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde, çocuğun babası Mehmet Yılmaz ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Alanya'nın Obagöl Mahallesi'nde ev ve restoranların bulunduğu sitenin bahçesinde oynayan 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, üzerine salıncak demirinin düşmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:45 Kaynak: AA
Antalya, Yalova, Alanya, Güncel
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