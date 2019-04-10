Salıncak Demirinin Altında Kalan Çocuğun Ölümü
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde sitenin bahçesinde oynarken üzerine salıncak demirinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz'ın cenazesi, Yalova'da defnedildi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:45 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde sitenin bahçesinde oynarken üzerine salıncak demirinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz'ın cenazesi, Yalova
'da defnedildi. Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan Yılmaz'ın cenazesi, Yalova'ya getirildi.
Çocuğun cenazesi, Merkez
Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze töreninde, çocuğun babası Mehmet Yılmaz
ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Alanya'nın Obagöl Mahallesi'nde ev ve restoranların bulunduğu sitenin bahçesinde oynayan 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, üzerine salıncak demirinin düşmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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