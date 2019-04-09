Son Dakika Haberleri: Salıncak Demirinin Altında Kalan Çocuk Öldü

Salıncak Demirinin Altında Kalan Çocuk Öldü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde sitenin bahçesinde oynayan 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, üzerine salıncak demirinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Salıncak Demirinin Altında Kalan Çocuk Öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde sitenin bahçesinde oynayan 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, üzerine salıncak demirinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Obagöl Mahallesi'nde ev ve restoranlarının bulunduğu Uysal Sitesi'nin bahçesinde oynayan 5 yaşındaki Merve, üzerine salıncak demirinin düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Durumu fark eden baba Mehmet ve anne Eda Yılmaz çiftinin ihbarı üzerine, çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Merve Ela Yılmaz kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesinin yarın Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:55 Kaynak: AA
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