Son Dakika Haberleri: Salıncak demirinin altında kalan çocuk yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Salıncak demirinin altında kalan çocuk yaralandı

21 dakika önce

Karabük'te bir parkta oynayan 9 yaşındaki kız çocuğu, üzerine salıncak demirinin düşmesi sonucu yaralandı.

Salıncak demirinin altında kalan çocuk yaralandı, System.String[]
Karabük'te bir parkta oynayan 9 yaşındaki kız çocuğu, üzerine salıncak demirinin düşmesi sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesinde, bir iş yerine ait parkta oynayan Ezgi K'nin üzerine salıncak demiri düştü.
Yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla demirin altından çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ezgi K'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:00 Kaynak: AA
Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 yaşındaki çocuk 3. kattan beton zemine çakıldı! O anlar kamerada Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi tahliye edildi Evde kız kardeşiyle yabancı bir adam görünce dehşet saçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 12:21:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salıncak demirinin altında kalan çocuk yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]