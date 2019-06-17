Salıncak demirinin altında kalan çocuk yaralandı
21 dakika önce
Karabük'te bir parkta oynayan 9 yaşındaki kız çocuğu, üzerine salıncak demirinin düşmesi sonucu yaralandı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:00 Kaynak: AA
'te bir parkta oynayan 9 yaşındaki kız çocuğu, üzerine salıncak demirinin düşmesi sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesinde, bir iş yerine ait parkta oynayan Ezgi K'nin üzerine salıncak demiri düştü.
Yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla demirin altından çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ezgi K'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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