Son Dakika Haberleri: Salıncak Faciasının Ateşi Bursa'ya Düştü

Salıncak Faciasının Ateşi Bursa'ya Düştü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde ailenin işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilen 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz'ın acı haberi Bursa'daki baba evini yasa boğdu.

Salıncak Faciasının Ateşi Bursa'ya Düştü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde ailenin işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilen 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz'ın acı haberi Bursa'daki baba evini yasa boğdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya'da bir işletmenin bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Mehmet ve Eda Yılmaz çiftinin 5 yaşındaki kızı Merve Ela Yılmaz ve arkadaşı oynadığı sırada salıncak üzerlerine devrildi. Durumu görünce hemen müdahale eden baba ve anne, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ambulansla yaralı Merve ve arkadaşını Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yapılan müdahalenin ardından 5 yaşındaki Merve'nin vefat ettiği arkadaşının ise hafif yaralandığı öğrenildi. Merve'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından anne Eda Yılmaz'ın memleketi olan Bursa Büyükorhan'a getirildi ve ilçe morguna kaldırıldı.

Küçük kız için yakınları ve aile fertleri sabah saatlerinde dua ettiler. Küçük kızın cenazesi daha sonra baba Mehmet Yılmaz'ın memleketi Yalova'ya götürüldü. Küçük kızın Yalova'da toprağa verileceği öğrenildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:25 Kaynak: İHA
Eda Yılmaz, Antalya, Alanya, Bursa, 3. Sayfa
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