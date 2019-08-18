Son Dakika Haberleri: Salıncakta eşini sallarken düşen kişi yaralandı
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Salıncakta eşini sallarken düşen kişi yaralandı

24 dakika önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası'nda salıncakta eşini sallarken düşen kişi yaralandı.

Salıncakta eşini sallarken düşen kişi yaralandı, System.String[]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası'nda salıncakta eşini sallarken düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle gezmek için yaylaya gelen Cahit Durmuş, şenlik alanındaki salıncakta eşi Gülşen Durmuş'u sallamaya başladı.
Arkasına geçtiği salıncağa tutunmaya çalışan Cahit Durmuş, düşerek yokuş aşağı 14 metre yuvarlandı.
Yaralanan Durmuş, 112 Acil Servis ekibince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Durmuş'un vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.
Çamlıhemşin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:18 Kaynak: AA
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