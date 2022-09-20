Olay Hamidiye Mahallesi'nde Kurtuluş Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parka oynamaya giden Eymen K. salıncakta sallanırken, parmağında hissettiği acıyla ağlamaya başladı. Yanına koşan yakınları Eymen'in sol el serçe parmağının koptuğunu fark etti. Çocuk acı içinde kıvranırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi Eymen'in eline pansuman yaparken, kopan parmak ise buz kalıbına konularak, ambulansla hastaneye götürüldü. Eymen'in kopan parmağının Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde yapılacak ameliyatla dikileceği öğrenildi. Bu arada polis olayla ilgili inceleme başlattı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Hamidiye, İnegöl, Çocuk, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SALINCAKTA SALLANAN EYMEN'İN PARMAĞI KOPTU - Son Dakika

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