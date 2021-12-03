Salıncaktan düşerek yaşamını yitiren lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Finike ilçesinde salıncaktan düşerek yaşamını yitiren lise öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan Kumluca'da toprağa verildi.

Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan (16) dün akşam üzere okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte gittiği Finike sahilindeki bir kafenin bahçesinde bulunan salıncaktan düşerek yaşamını yitirmişti.

Özmercan'nın cenazesi Finike Devlet Hastanesi'nden alınarak Kumluca'ya getirildi. Meydan Mahallesi Göçmenler camiinde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlanan ailesini yakınları teselli etti.

Namazın ardından Özmercan'ın cenazesi Hacıveliler Mahallesi Zeytinlik mezarlığında göz yaşları arasında toprağa verildi.