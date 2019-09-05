Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül Açıklaması

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçede yaşanan sel felaketiyle ilgili, "Hiç kimse mağdur olmayacak ve inşallah en kısa sürede Salıpazarı'nda hayat normale dönecek." dedi.

Akgül, SASKİ Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 23 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

O gün yaşananların önünde durma şansları bulunmadığına işaret eden Akgül, "Salıpazarı'nda normalde bir yılda metrekareye 600 kilogram yağmur yağarken, o gün 24 saatte 200 kilogram yağmur düşmüştür. Bunun önüne hiçbirimizin geçme şansı yoktur ama afetlerden ders almamız gerekiyor. Artık afetlerde yaşanacak herhangi bir olumsuzlukta mazeret belirtme şansımız kalmıyor." diye konuştu.

Felaketin üzerinden 10 gün geçtiğini, sahada güzel çalışmalar yapıldığına işaret eden Akgül, şöyle devam etti:

"33 iş makinesi ile ilk etapta ana grup, sonra mahalle yolları açıldı. Şimdi de vatandaşlarımızın bağına bahçesine gidecek yollarını açma çalışmaları bitecek. Artık heyelanları temizlemeye başlayacağız. Önümüzde okul sezonu var. Bu süreçte servis taşımalarında sıkıntı olmaması için gece gündüz demeden çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bizlerden maddi manevi desteğini esirgemeyen değerli milletvekillerimize, il başkanıma, parti mensuplarına, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, komşu ilçe belediyelerimize, bizi telefonla arayan, bizzat gelen tüm dostlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum."

Akgül, ilçede bir an önce barajın hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Barajla ilgili çalışma inşallah başlayacak fakat sadece barajın olması yeterli değil. Taşkın önleme setleri, sel kapağı yapılarak suyun aniden şehre, özellikle Terme'ye ulaşmasının önlenmesi lazım. Salıpazarı'nda bir köprünün ihalesi yapıldı fakat ödenek olmadığı için inşaatına başlanamadı. O köprü olsaydı o havzada biriken su daha ileriye gidecekti ve taşkını bir nebze de olsa önlemiş olacaktı." diye konuştu.

Mahallelerde 480 kilometrelik yol ağının yaklaşık 300 kilometresinde tahribat bulunduğunu vurgulayan Akgül, "Bu yaraları sarmak için hep beraber gayret edeceğiz. Yollardan başka özellikle çiftçilerimizin büyük sıkıntıları var. Fındığını harmanlayıp sele kaptıran birçok vatandaşımız var, dalından sökülüp yola gidenler var, yere dökülenlerden suya kapılıp giden var. Tarım müdürlüğümüz sahada çalışma yapıyor. Önümüzdeki cumaya kadar inşallah tüm tespitler yapılmış olacak." ifadesini kullandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla çiftçilerin borçlarının en azından bir yıl erteleneceğini bildiren Akgül, "Hiç kimse mağdur olmayacak ve inşallah en kısa sürede Salıpazarı'nda hayat normale dönecek. Özellikle baraj, sel kapağı ve köprü konusunda Devlet Su İşleriyle irtibata geçildi. Afet müdürlüğünden gelindi, tespitler yapıldı ve rapor hazırlanıyor. Bu raporlar Ankara'ya gönderilecek." dedi.