Salıpazarı Belediye Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen Salıpazarı Belediye Meclis üyeleri, mazbatalarını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen Salıpazarı Belediye Meclis üyeleri, mazbatalarını aldı.



Cumhur İttifakı AK Parti adayı olarak seçime giren ve yeniden seçilen Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, askerdeki oğlunun yemin töreni nedeniyle şehir dışında bulunmasından dolayı mazbatasını almadı.



AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman ile İlçe Seçim Kuruluna giden belediye meclis üyeleri, mazbataları aldı.

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