Salıpazarı güllerle donatılacak - Son Dakika

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçeyi güllerle donatacaklarını söyledi.

Akgül, kendi oluşturdukları serada çiçek yetiştiriciliği yaptıklarını belirtti.

"Belediye olarak kendi seramızı oluşturduk ve burada ilçemizin trafik adaları ve refüjlerinin peyzajında kullanacağımız çiçekleri ve özellikle gülleri yetiştiriyoruz." diyen Akgül, şunları kaydetti:

"Salıpazarı ilçemizde daha önce de park ve bahçelerde güller vardı. Şimdi park ve bahçelerin yanı sıra söylemiş olduğum gibi refüj ve trafik adalarını da süs çiçekleri ve güllerle süsleyeceğiz. Bilindiği gibi Türkiye'de Isparta ilimiz gülleriyle ünlü, bizler de Salıpazarı ilçemizi güllerle donatarak 'küçük Isparta' yapacağız. Yaptığımız peyzaj çalışmaları vatandaşlarımız tarafından da takdir görüyor. Biz yaptığımız tüm çalışmaları ilçemiz için yapıyoruz."