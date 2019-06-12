Son Dakika Haberleri: Salıpazarı Kaymakamı Dinçer göreve başladı
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Salıpazarı Kaymakamı Dinçer göreve başladı

4 saat önce

Samsun'un Salıpazarı İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Meriç Dinçer görevine başladı.

Salıpazarı Kaymakamı Dinçer göreve başladı, System.String[]
Samsun'un Salıpazarı İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Meriç Dinçer görevine başladı.

Salıpazarı İlçe Kaymakamı Ali Osman Bulat'ın yurt dışı dil eğitimine gitmesiyle boşalan makama, Tokat Valiliğinde görevli Meriç Dinçer atandı. Salıpazarı Kaymakamlığına atanan Meriç Dinçer, ilçeye gelerek görevine başladı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:25 Kaynak: İHA
Ali Osman, Samsun, Meriç, Salıpazarı, Güncel
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