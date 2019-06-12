Salıpazarı Kaymakamı Dinçer göreve başladı
4 saat önce
Samsun'un Salıpazarı İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Meriç Dinçer görevine başladı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:25 Kaynak: İHA
'un Salıpazarı
İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Meriç
Dinçer görevine başladı.
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Valiliğinde görevli Meriç Dinçer atandı. Salıpazarı Kaymakamlığına atanan Meriç Dinçer, ilçeye gelerek görevine başladı. - SAMSUN
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