Son Dakika Haberleri: Salıpazarı'nda heyelan nedeniyle kapanan yollar açılıyor
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Salıpazarı'nda heyelan nedeniyle kapanan yollar açılıyor

1 saat önce

Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sel sonucu kırsal mahallelerde meydana gelen toprak kaymalarının kapattığı yollar, belediye ekiplerince açılıyor.

Salıpazarı'nda heyelan nedeniyle kapanan yollar açılıyor, System.String[]

Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sel sonucu kırsal mahallelerde meydana gelen toprak kaymalarının kapattığı yollar, belediye ekiplerince açılıyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçede hayatın normale dönmesi ve ulaşım sorununu çözmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Geçen hafta Salıpazarı'nda sağanağın sele neden olduğunu, özellikle ilçenin kırsal bölgelerinde heyelanlar oluştuğunu anlatan Akgül, "Sel felaketinin faturası ağır oldu. İki vatandaşımızı kaybettik. Yol ağımızın 400 kilometresi hasar gördü. İçme suyu, altyapı ve kanalizasyon hatları hasar gördü. 14 evde heyelan ve su basması sonucu zarar oluştu. Şehir merkezinde bazı iş yerleri kısmi zarar görürken çiftçimizin hem toplamakta olan fındıkları hem de fındık bahçeleri büyük zarar görmüştür." dedi.

Ekiplerinin bir haftadır yoğun şekilde kapanan yolları açmaya, şehir merkezinde biriken çamurları temizlemeye çalıştığını belirten Akgül, şunları kaydetti:

"Suların çekilmesinin hemen ardından tüm makine ekipmanı ve personelle seferberlik ilan ettik. Yağmurun büyük oranda hasar bıraktığı mahalleleri tespit ettik, etmeye de devam ediyoruz. Sahada 30'a yakın iş makinesi ile çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yaşadığımız bu sel felaketinde bizleri yalnız bırakmayan başta Samsun Valimiz Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir, iş makinesi ve personel gönderen ilçe belediye başkanlarımız ve hayırsever iş adamı Yusuf Yılmaz'a teşekkür ediyorum."

Halil Akgül, Salıpazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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