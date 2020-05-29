Salıpazarı'nda köprü inşaatı sürüyor - Son Dakika

Salıpazarı ilçesinde geçen yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketinde hasar gören köprüsün yerine yapılacak köprünün inşaatı devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil Akgül, geçen yıl kasım ayında inşaatına başlanan köprü inşaatında incelemede bulundu.

Köprünün tamamlanması ile Bereket ile Yavaşbey mahallelerinin birbirine bağlanacağını belirten Akgül, " Cumhuriyet Meydanı'nda da araç trafiğini rahatlatmış olacağız. Yeni yapılan köprümüz 12,5 metre genişliğinde ve 80 metre uzunluğunda olacak. Üç ayak üzerine inşa edilecek. 2 milyon 500 bin liraya mal olacak olan köprümüzü en kısa sürede tamamlayarak Salıpazarı halkının hizmetine sunmayı hedefliyoruz." dedi.