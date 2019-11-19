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Salıpazarı'nda orman yangını

6 saat önce

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer açıklamalarda bulundu.

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer açıklamalarda bulundu.


Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Esatçitfliği Mahallesi Koçcuğaz mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık iki gündür mücadelesini sürdürüyor. Henüz nedeni belirlenemeyen sebepten çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Salıpazarı İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer, çıkan orman yangınının yüzde 90'ının kontrol altına alındığını, yangının kurumuş yaprak ve çalılardan çıktığı ve ormanlık alandaki ağaçların etkilendiğinin tespitinin yapıldığını belirtti.


Yaşanan olay karşısında gerekli tedbirlerin alındığını açıklayan Kaymakam Dinçer, endişeye mahal olmadığını, yangının kesin meydana gelme nedeninin detaylıca araştırıldığını dile getirdi. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:21 Kaynak: İHA
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