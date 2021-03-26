Salıpazarı'nda peyzaj çalışmalarında kullanılan çiçekler belediye serasında üretiliyor - Son Dakika

Salıpazarı ilçesinde park, bahçe ve refüjlerdeki peyzaj çalışmalarında, Belediye tarafından oluşturulan serada üretilen çiçekler kullanılıyor.

Belediye Başkanı Halil Akgül, gazetecilere, Salıpazarı için eskiden, her yeri güllerle kaplı olduğu için "küçük Isparta" denildiğini söyledi.

Zamanla bu ismin unutulduğunu belirten Akgül, "Belediye olarak bünyemizde birkaç yıl önce bir sera kurduk. İlçemizde park, bahçe ve refüjlerde çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımızı kendi seramızda ürettiğimiz çiçeklerimiz ve ağaçlarımızla yapıyoruz. İlçemizin her yerini yine güllerle donatıyoruz, farklı çiçek ve ağaçlar dikiyoruz. Bu sayede peyzaj ihalesi bile yapmadan ve belediyemizin kasasından peyzaj için 1 lira çıkmadan peyzaj çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Serada kurulduğu günden bugüne kadar on binlerce çiçek ve ağaç ürettiklerini anlatan Akgül, "Bunları isteyen vatandaşlarımıza da ücretsiz veriyoruz ki onlar da kendi bahçelerini güzelleştirsin. Bunda seramızda görev yapan arkadaşlarımızın büyük emeği var, özveri ile yılmadan yorulmadan çalıştıkları için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.