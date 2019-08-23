Salıpazarı'nda sel: 1 ölü
1 saat önce
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde kaybolan bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:57 Kaynak: İHA
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde kaybolan bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde yoğun yağıştan dolayı sel meydana geldi. Meydana gelen selde A.Y. isimli bir şahıs sulara kapılıp kayboldu. Durum üzerine polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Yapılan çalışmanın ardından kaybolan şahsın cesedine ulaşıldığı öğrenildi. - SAMSUN
Zonguldak'taki heyelanda 6 ev çöktü, 20 kişi evsiz kaldı Meteorolojiden uyarı: Sıcaklık pazar günü 40 dereceye kadar çıkacak Canice öldürülen Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idamdır Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı!