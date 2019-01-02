Şalıyla Sokak Köpeğinin Üzerini Örttü
32 dakika önce
ZONGULDAK'ta bir kadın, kafe önünde soğukta üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğinin üzerini boynundan çıkardığı şalı örttü.
ZONGULDAK'ta bir kadın, kafe önünde soğukta üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğinin üzerini boynundan çıkardığı şalı örttü.
Kent merkezindeki Gazipaşa
Caddesi'nde bir kafeden çıkan kadın, iş yerinin önünde sokak köpeğinin yattığını gördü. Soğukta üşüyen köpeğin yanında bir süre duran kadın, boynundaki şalı çıkararak köpeğin üzerine örttü. O anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının şalı köpeğin üzerine örttükten sonra kafe önünden ayrıldığı görüldü. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:14 Kaynak: DHA
Boynundan Çıkardığı Şalı Sokak Köpeğinin Üzerine Örttü
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