Son Dakika Haberleri: Şalıyla Sokak Köpeğinin Üzerini Örttü

Şalıyla Sokak Köpeğinin Üzerini Örttü

32 dakika önce

ZONGULDAK'ta bir kadın, kafe önünde soğukta üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğinin üzerini boynundan çıkardığı şalı örttü.

Şalıyla Sokak Köpeğinin Üzerini Örttü, System.String[]
ZONGULDAK'ta bir kadın, kafe önünde soğukta üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğinin üzerini boynundan çıkardığı şalı örttü.

Kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde bir kafeden çıkan kadın, iş yerinin önünde sokak köpeğinin yattığını gördü. Soğukta üşüyen köpeğin yanında bir süre duran kadın, boynundaki şalı çıkararak köpeğin üzerine örttü. O anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının şalı köpeğin üzerine örttükten sonra kafe önünden ayrıldığı görüldü. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:14 Kaynak: DHA

Gazipaşa, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boynundan Çıkardığı Şalı Sokak Köpeğinin Üzerine Örttü Hırsızlar, 3. Denemelerinde Duvarı Balyozla Kırıp 1 Milyon Liralık Altını Çaldı

Hayata 1 Gün Tutunabilen Üçüzlere Türk Bayraklı Veda Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:46:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şalıyla Sokak Köpeğinin Üzerini Örttü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]