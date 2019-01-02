Son Dakika Haberleri: Şalıyla Sokak Köpeğinin Üzerini Örttü (2)

Şalıyla Sokak Köpeğinin Üzerini Örttü (2)

1 saat önce

O ONLARI ANLATTIKafe önünde gördüğü sokak köpeğinin üzerini boynundan çıkardığı şalla örten yerel gazetede sayfa editörü Duygu Elma (23), o anları anlattı.

Şalıyla Sokak Köpeğinin Üzerini Örttü (2), System.String[]
O ONLARI ANLATTI

Kafe önünde gördüğü sokak köpeğinin üzerini boynundan çıkardığı şalla örten yerel gazetede sayfa editörü Duygu Elma (23), o anları anlattı. Kafeden çıktığında köpeğin soğuktan titrediğini gördüğünü söyleyen Duygu Elma, "Kafede arkadaşlarımla oturuyordum. Kafenin önünde bir köpek gördüm. Üşüyor mu üşümüyor mu diye tereddüt ettim ilk başta. Sonra titrediğini fark ettim. Öyle olunca dayanamayıp üzerimdeki şalı çıkardım ve üzerini örttüm. Bu olayın bu kadar gündem olacağını tahmin etmedim. Kendi gazetemde bile haber yapılmasını istememiştim. Çok yayıldı ama birçok kalbe dokunabildiysem ne mutlu bana" dedi.

Yaptığı davranışı vatadandaşlık görevi olarak gördüğünü belirten Duygu Elma, "Herkes bu şekilde davranmalı. Olması gereken bu olduğu için haber yapılmasından rahatsız oldum. Bu benim için normal bir davranış. Şimdi örnek olması açısından ise gurur duydum. İnsana şiddeti kınıyoruz ama hayvana şiddet çok ayrı bir boyut. Çünkü onlar hepimizden daha çaresiz. Bunları yapan insanların kalbi olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:30 Kaynak: DHA

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