Şalıyla Sokak Köpeğinin Üzerini Örttü (2)

SOKAK KÖPEĞİNİN ÜZERİNİ ÖRTEN KADIN KONUŞTUKafe önünde soğukta üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğinin üzerini boynundan çıkardığı şalla örten yerel gazetede sayfa editörü Duygu Elma(23), o anları anlattı.

SOKAK KÖPEĞİNİN ÜZERİNİ ÖRTEN KADIN KONUŞTU



Kafe önünde soğukta üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğinin üzerini boynundan çıkardığı şalla örten yerel gazetede sayfa editörü Duygu Elma(23), o anları anlattı. Kafeden çıktığında köpeğin soğuktan titrediğini gördüğünü söyleyen Duygu Elma, "Kafede arkadaşlarımla oturuyordum. Kafenin önünde bir köpek gördüm. Üşüyor mu üşümüyor mu diye tereddüt ettim ilk başta. Sonra titrediğini fark ettim. Öyle olunca dayanamayıp üzerimdeki şalı çıkarttım ve üzerini örttüm. Bu olayın bu kadar gündem olacağını tahmin etmedim. Kendi gazetemde bile haber yapılmasını istememiştim. Çok yayıldı şimdi ama sonra birçok kalbe dokunabildiysem ne mutlu bana." dedi.



Yaptığı davranışı bir vatadandaşlık görevi olarak gördüğünü belirten Duygu Elma, "Herkes bu şekilde davranmalı. Olması gereken bu olduğu için haber yapılmasından rahatsız oldum. Bu benim için normal bir davranış. Şimdi örnek olması açısından ise gurur duydum. İnsana şiddeti kınıyoruz ama hayvana şiddet çok ayrı bir boyut. Çünkü onlar hepimizden daha çaresiz. Bunları yapan insanların kalbi olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

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