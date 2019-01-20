Son Dakika Haberleri: Salkım Domates Üreticisini Sevindirdi

Salkım Domates Üreticisini Sevindirdi

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde seralarda yoğun olarak üretimi yapılan salkım domatesin kilogramının tarlada 4 liradan alıcı bulması üreticileri sevindirdi.

Salkım Domates Üreticisini Sevindirdi, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde seralarda yoğun olarak üretimi yapılan salkım domatesin kilogramının tarlada 4 liradan alıcı bulması üreticileri sevindirdi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin salkım domates üretimiyle öne çıktığını söyledi.

İlçe genelinde 27 bin dekar alanda serada domates yetiştiriciliği yapıldığını bildiren Şahin, "Bu alanda yaklaşık 216 bin tona yakın üretim sağlanmakta. Bu rakam ülke ve bölge ekonomisine limon üretiminden sonraki en büyük katma değerimizdir." dedi.

Bu yıl salkım domatesin fiyatının da iyi olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Geçen yıl güz döneminde dikilen salkım domatesin fiyatı 3 lira civarında olurken, bu yıl aynı dönemde dikilen ürünlerin 4 liradan alıcı bulması başta üreticiler olmak üzere bu sektörden kazanç elde eden herkesi sevindiriyor. Bu yıl hem yaylalarda hem de sahildeki seralarda yetiştirilen domateslerimiz iyi para etti, çiftçimiz borçlarını temizledi."

Şahin, yetiştirilen ürünlerin özellikle marketlerde büyük ilgi gördüğünü, Irak ve İsrail başta olmak üzere çeşitli ülkelere de ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Mersin, Erdemli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin Erdemli'de Çocuklara Karne Hediyesi 50 Kamyon Kar Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 2023'e Kadar Tüm İçecek Ambalajlarında Depozito Uygulamasına Geçeceğiz

Kestane Üretimi 'Gal Arısı' Tehdidi Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir Afyonlu Teknikerin Kaynanadili Meyvesinden Ürettiği Kaktüs Sirkesi, Her Derde Deva Oluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 15:38:27. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salkım Domates Üreticisini Sevindirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]