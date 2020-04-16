Salkonder'den çiftçilere ürün yetiştirme ve hasat desteği

Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği (Salkonder) Başkanı Hakan Turan, gıda tedarik zinciri açısından büyük önem taşıyan, tarımsal ürün yetiştirme ve hasat işlemlerinin aksamadan, çiftçileri de en rahat ettirecek şekilde sürmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi ve eledi:

"Çiftçilerimizin tarımsal girdisi olan fide, gübre ve sulama hortumları için bağlantılarımızı yaptık. Ege bölgesinde çiftçimize gübre dağıtımı tamamlandı, fide dağıtımının yüzde 75'i teslim edildi. Bakiye yüzde 25'lik fide teslimatları da devam ediyor. Mustafakemalpaşa ve Karacabey bölgesi için de gübre ve damla sulama malzemesi dağıtımları tamamlandı, fide yetiştirme için tohum ekimleri gerçekleştirildi, 25 Nisan gibi domates fide dikimiyle beraber fide tedariğine başlayacağız."

Salkonder üyesi şirketlerin fabrikalarında kışlık bakımların tamamlandığını vurgulayan Turan, "Fabrikalarımız üretim için hazır. Bu yıl hedefimiz 2.5 milyon ton domates rekoltesine ulaşmak ve bu rekolteyi mevsiminde işleyerek hem ihracat hem iç piyasa talebine karşılık vermektir" dedi.

Sanayiciler olarak ekimi yapılan hammadde olarak sanayi tipi domatesi üretimde kullanmayı garanti ettiklerini vurgulayan turan, "Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de çiftçi ve sanayici iş birliğine daha da önem vereceğimizin sözünü veriyoruz" diye ekledi.

Salkonder Üyeleri : Akfa, Assan Foods, Besan Tarım Ürünleri, Finefood, Manyas Tarım Ürünleri, Merko,, İstanbul Gıda, Penguen, Sarıbekir Ambalaj, May Tohum, Tamek, Tat, Tukaş, Tunçsan, United Genetics Tohumculuk, Yonca Gıda.