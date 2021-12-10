Sallanan iskeletleri gören telefona sarıldı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapalı kasa panelvanın üzerinde taşınan mobilya iskeletleri tehlike saçtı.

Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayi Sitesinde seyir halinde olan kapalı kasa panelvanın üzerine ahşap iskeletler yüklendi. Üzerinde iskelet yüklü aracı seyir halinde gören sürücüler şaşkınlık yaşadı. Bazı sürücüler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, seyir halinde olan aracın üzerinde yüklü olan iskeletlerin sallandığı görüldü. - BURSA