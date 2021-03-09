Sallandığı salıncağın ipi boğazına dolanan 10 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sallandığı salıncağın ipi boğazına dolanan 10 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi
09.03.2021 22:53
Antalya'nın Serik ilçesinde çardakta kurulu salıncakta oynarken düşen Suriye uyruklu 10 yaşındaki kız çocuğu, salıncağın ipinin boğazına dolanması sonucu yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinin Aşağıoba Mahallesi Deveciler mevkisinde serada çalışan ailesiyle kalan Suriye uyruklu kız çocuğu Melek el Ubeyd, yaşadıkları evin çardağına kurulu salıncakta oynamaya başladı.
YAPILAN MÜDAHALELER SONUÇSUZ KALDI
Salıncağın ipi, dengesini kaybederek yere düşen küçük kızın boğazına dolandı. Bir süre sonra durumu fark eden Melek'in anne ve babası nefessiz kalarak çırpınan kızlarını kendi imkanlarıyla Serik Devlet Hastanesine götürdü. Melek el Ubeyd, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi olayın yaşandığı yerde yapılan savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli tıp kurumuna götürüldü.
Jandarma ekibinin başlatılan soruşturma kapsamındaki araştırması sürüyor.
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