Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi

Çin'in Shenzhen kentinde 355 metre yüksekliğinde olan bir plazanın belli bir neden olmaksızın ileri-geri sallanmaya başladığı anlar görenlerde büyük paniğe sebep oldu. O anlar kameralarla görüntülenirken, vatandaşların etrafa kaçıştığı da görüldü.

Yüksek binaları, gelişen ekonomisi ve akılalmaz hızlarda inşaat yapabilme kapasitesine sahip Çin'de tam 355 metre yüksekliğinde bir gökdelen sallandı. SEBEP ARAŞTIRILIYOR Binanın neden sallandığına dair bir sebep bulunamazken, insanların deprem korkusu yaşadığı öğrenildi. Acil durum servisi tarafından yapılan açıklamada, bölgede depremin kaydedilmediği, söz konusu durumun nedeninin araştırıldığı duyuruldu. Öte yandan gökdelenin boşaltıldığı belirtildi.

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