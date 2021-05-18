Yüksek binaları, gelişen ekonomisi ve akılalmaz hızlarda inşaat yapabilme kapasitesine sahip Çin'de tam 355 metre yüksekliğinde bir gökdelen sallandı.
Binanın neden sallandığına dair bir sebep bulunamazken, insanların deprem korkusu yaşadığı öğrenildi. Acil durum servisi tarafından yapılan açıklamada, bölgede depremin kaydedilmediği, söz konusu durumun nedeninin araştırıldığı duyuruldu.
Öte yandan gökdelenin boşaltıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika Ekonomi