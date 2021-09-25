Sally, en sevdiği yerde arkadaşları ve yakınları tarafından anıldı - Son Dakika

Eskişehir'de 23 gündür kayıp olan ve arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia edilen Sally Ali Challab Al-Abbood'un arkadaşları ve yakınları bir araya gelerek anma töreni düzenledi.

Günlerdir kayıp olan Sally Ali Challab Al-Abbood'dan henüz haber alınamadı. En son arkadaşı Amjef Mohsin Mohommed'in evine girdiği tespit edilen ve bir daha haber alınamayan Sally'den umutlar tükenmiş durumda. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucu balta, testere gibi kesici aletler alan ve elinde çöp poşetleriyle evinden çıkan ayrıca çorabında Sally'e ait DNA'ların tespit edildiği Amjef Mohsin Mohommed, 'Kasten İnsan Öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sally'nin öldürülmüş olma şüphesinin güçlenmesiyle cansız bedeni her yerde aranıyor. En son şehir çöplüğünde yapılan arama çalışmaları farklı yerlerde de tüm hızıyla devam ediyor.

Mezarı olmadığı için Sally'nin en sevdiği yerde toplandılar

Sally'den ümidini kesen arkadaşları ve yakınları anma etkinliği için bir araya geldiler. Duygu dolu anların yaşandığı tören Kanlı Kavak Parkı'nda Sally'nin gitmeyi en sevdiği yerde gerçekleştirildi. Sally'nin fotoğrafının koyulduğu ağacın etrafında mumlar ve tütsüler yakıldı. Sally'nin kardeşi Tabarek Ali Al-Abbood'un da katıldığı anma töreninde gözyaşları döküldü. - ESKİŞEHİR