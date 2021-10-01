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Sally'nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor - Son Dakika

Sally'nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor

01.10.2021 10:34
Sally'nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor, System.String[]

Eskişehir'de 29 gün önce kaybolan ve öldürülmüş olması ihtimali üzerinde durulan Irak uyruklu Sally'nin ailesi, gözü yaşlı şekilde kızlarından gelecek en ufak bir haberi bekliyor.

Eskişehir'de 29 gün önce kaybolan ve öldürülmüş olması ihtimali üzerinde durulan Irak uyruklu Sally'nin ailesi, gözü yaşlı şekilde kızlarından gelecek en ufak bir haberi bekliyor.

Arkadaşı ile buluşmak için evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Sally, hala ortada yok. Saddam Hüseyin'in ordusunda uzun yıllar subaylık yapan Binbaşı Ali Challab Al-Abbood'un kızı Sally Ali Challab Al-Abbood'u arama çalışmaları kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden son olarak evine gittiği tespit edilen arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed defalarca sorguya alındı. Yapılan çalışmalar kapsamında Sally'nin kaybolduğu günden itibaren 10 bin saati aşkın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, şüpheli Mohammed'i yakın takibe aldı. Şüphelinin evinde ve eşyalarında yapılan incelemede çanta, çorap ve baltada Sally'e ait DNA bulunmasıyla Amjed Mohsin Mohammed, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklandı. Mohammed'in öldürdükten sonra Sally'nin cansız bedenini parçalar halinde çöp kutularına attığından şüphelenen emniyet güçleri şehir çöplüğü dahil geniş bir alanda çalışmalarına devam ediyor.

"Biz Allah'ın ve hükümetin adaletine çok güveniyoruz"

Sally'nin bulunması için çalışmalar devam ederken, ailesinin de gözünden yaş eksik olmuyor. Evlerinde çaresizce kızlarından gelecek en ufak bir haberi bekleyen acılı aile sonuç istiyor. Sally'e ait olan bir parçanın dahi bulunmasını, kızlarının bir mezarının olmasını isteyen acılı aile yetkililerden yardım istiyor. Saddam Hüseyin'in ordusunda uzun zaman subaylık yapan Binbaşı Ali Challab Al-Abbood ve eşi Leyla Naim Al-Abbood acılı bekleyişlerini, "En kısa zamanda Sally'i bulmak istiyoruz. Polisler ve diğer ekipler çalışıyor ama biz sonuç istiyoruz. Daha yoğun şekilde çalışmalarını istiyoruz. Sally'nin bulunmasını istiyoruz. Polisten ve hükümetten rica ediyoruz. Sorgulamanın nasıl gittiğini bilmek istiyoruz. Bize hiçbir şey söylemiyorlar. Tüm emniyet güçlerine teşekkür ediyoruz. Katili kısa sürede bulup tutukladılar. Sally'nin parmağını dahi olsa bulmalarını rica ediyoruz. Biz mezar yaptırmak istiyoruz. Sally'den bir parça bulunması bile bizim için yeterli. Adalet inşallah yerini bulur ve Mohammed cezaevinde yatar. Biz Allah'ın ve hükümetin adaletine çok güveniyoruz" sözleriyle ifade etti.

"Hükümetten istisna istiyoruz"

Sally'nin kız kardeşi Tabarek Ali Al-Abbood üniversite okuduğu şehre, yani İstanbul'a gidemeyeceğini belirterek yetkililerden, "Benim üniversitem İstanbul'da. Biz bu olay yüzünden İstanbul'a gidemeyiz. Burada okumak için hükümetten istisna istiyorum. Davayı takip etmek için burada kalmak istiyoruz" şeklinde yardım istedi.

"Olaya Cumhurbaşkanımızın müdahale etmesini istiyoruz"

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sally Ali Challab Al-Abbood'un öldürülmüş olduğu iddiası ile birlikte ailesi, şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in suçunu itiraf etmesini bekliyor. Amjed Mohsin Mohammed'in suçunu itiraf etmesinde gerekli baskıların kurulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen acılı aile şu ifadeleri kullandı:

"Olaya Cumhurbaşkanımızın müdahale etmesini istiyoruz. Çünkü Mohammed hiç itiraf etmeyecek. ve Sally'i hiç bulamayacağız. Tüm kanıtlar Mohammed'i işaret ediyor. Hala itiraf etmedi ve etmeyecek. O canavar baskı olmadan itiraf etmeyecek." - ESKİŞEHİR

Sally'nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor
Sally'nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor
Sally'nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor
Sally'nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor
Sally'nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor
Sally'nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor

Saddam Hüseyin, Eskişehir, Binbaşı, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sally'nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sally'nin ailesinde acılı bekleyiş sürüyor - Son Dakika
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