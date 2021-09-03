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Salma Hayek 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti - Son Dakika

Salma Hayek 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti

03.09.2021 10:41
Salma Hayek 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti, System.String[]

YENİ MACERALARA BAKIYORUM55 yaşına giren Hayek, kutlama için ailesiyle birlikte gittiği bir tatil yöresinde çektirdiği bir pozunu Instagram sayfasına paylaştı.

YENİ MACERALARA BAKIYORUM

55 yaşına giren Hayek, kutlama için ailesiyle birlikte gittiği bir tatil yöresinde çektirdiği bir pozunu Instagram sayfasına paylaştı.

<a class='keyword-sd' href='/salma-hayek/' title='Salma Hayek'>Salma Hayek</a> 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti

BEĞENİ VE TEBRİK YORUMU YAĞDI

Hayek'in kendisine mutlu yıllar diledikten sonra "Yeni maceralara bakıyorum" mesajıyla yaptığı bu paylaşıma takipçilerinden bir milyona yakın beğeni ve çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Salma Hayek 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti

GELENEK HALİNE GETİRDİ

Salma Hayek, doğum günlerinde paylaştığı bu mayolu pozlarını bir gelenek haline getirdi. Geçen yıl da ailesiyle birlikte gittiği Yunanistan'da kutladı doğum gününü Hayek. Doğum gününden bir gün önce siyah bir mayo ve pareo ile verdiği pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

Salma Hayek 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti
GEÇEN YILKİ DOĞUM GÜNÜ POZU

Bir gün sonra da bu kez sarı mayo ve ona uygun renkteki mayosuyla verdiği pozunu paylaşarak yeni yaşını kutlamıştı. Salma Hayek son dönemlerde verdiği demeçler ve yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor sık sık. Ünlü oyuncu son olarak rol aldığı filmle ilgili bir açıklama yapmıştı.

Salma Hayek 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti
BÜYÜKANNE ROLÜ BEKLERKEN...

Hayek rol aldığı Eternals adlı film için kendisine teklif edilen rolü neredeyse reddedeceğini açıklamıştı. Hayek, kendisine büyükanne rolü teklif edileceğini düşünerek önce rolü önce hiç düşünmeden reddetmeye karar verdiğini söyleyip gerçeği öğrenince de şaşırdığını anlatmıştı. Yıldız o andaki düşüncelerini "Tanrı bilir nasıl bir babaanne oynamamı istiyorlar' diye düşündüm. Figüran ya da yaşlı hayat kadını rolünün teklif edilmesine alışkınım" diyerek anlatmıştı.

Salma Hayek 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti

50'SİNDEN SONRA SÜPER KAHRAMAN

Fakat sonunda kendisine o film için bir süper kahraman rolü teklif edilmesinin kendisini hem şaşırttığını hem de sevindirdiğini itiraf etmişti. Hayek " 50'li yaşlarınızda çok sevdiğiniz bir yönetmenin sizi arayıp 'Süper kahraman olacaksın' dediğini hayal edin" diyerek hissettiklerini anlatmıştı.

Salma Hayek 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti

ÇARPICI AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Hayek geçtiğimiz haziran ayında da "Film uğruna tacize katlandım" diyerek herkesi şaşırtmıştı. Cinsel taciz suçundan cezaevinde bulunan Harvey Weinstein'in kurbanlar listesinde kendisinin de yer aldığını daha önce açıklayan Salma Hayek, bu konuda neden daha önce konuşmadığını kendi kendine defalarca sorduğunu da itiraf etmişti.

Salma Hayek 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti

'NEDEN SUSTUĞUMU KENDİME ÇOK SORDUM'

Hayek bu konuda şunları söylemişti: "Weinstein olayını neden daha önce açıklamadığımı sorguluyorum. Tepki göstermiştim ama kamuoyuna duyurmada 'Neden cesaretim yoktu?' diye soruyorum ama şu anda da söyleyebilirim ki Frida Kahlo'nun mirasını ve Meksika kültürünü onurlandıran bir filmde olmak için Weinstein'e katlandım. Frida, benim için feminist bir ifadeydi ve çığlık atma şeklimdi. Weinstein'in bu çığlığı bastırmasına izin veremezdim."

Salma Hayek 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti

İLK AÇIKLAMAYI 2017'DE YAPMIŞTI Salma Hayek, bu konuda ilk açıklamayı 2017 yılında yapmıştı. Meksika asıllı Amerikalı ünlü oyuncu Salma Hayek, New York Times gazetesine yazdığı makaleyle Weinstein'ı "canavar" olarak nitelendirdi ve 2002 yapımı "Frida" filminin çekimleri sırasında başından geçenleri ayrıntıları olarak anlattı.

Salma Hayek 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Koronavirüs pandemisinin ilk dönemlerinde sık sık test yaptırdığını açıklayarak da gündem olmuştu Hayek. Hatta bu sıralarda çekilen videolarını sosyal medya üzerinden de paylaşmıştı. Fakat ünlü oyuncu daha sonra da koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Hatta durumunun kötü olduğunu ve kendisini hastanede tedavi altına almak isteyen doktora "Lütfen bırakın evimde öleyim" dediğini de açıklamıştı.

Salma Hayek 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti

BABASI LÜBNAN ASILLI, ANNESİ MEKSİKALI

2 Eylül 1966'da Meksika Coatzacoalcos'ta dünyaya geldi Salma Hayek. Lübnan asıllı bir baba ile Meksikalı bir annenin kızı olan Hayek, aynı zamanda Hollywood'un birçok dil kullanabilen yıldızlarından. İngilizce ve İspanyolca'nın yanı sıra Arapça ve Portekizce de biliyor.

Salma Hayek 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti

BİR ÇOCUK ANNESİ

Birçok unutulmaz filmde kamera karşınına geçen Hayek, 2009 yılından bu yana iş insanı François Henri Pinault ile evli. Çiftin, Valentina Paloma adında 13 yaşında bir kızı bulunuyor.

Salma Hayek 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Salma Hayek 55 yaşında: Bir yılda sadece mayonun rengi değişti - Son Dakika Magazin


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