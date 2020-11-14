Salma Hayek defalarca koronavirüs testi yaptırdı

Böyle düşünen ünlülerden biri de ünlü oyuncu Salma Hayek. Meksikalı oyuncu, defalarca yaptırdığı koronavirüs testleri sırasında çekilen görüntüleri sosyal medya sayfasından paylaştı.

Böyle düşünen ünlülerden biri de ünlü oyuncu Salma Hayek. Meksikalı oyuncu, defalarca yaptırdığı koronavirüs testleri sırasında çekilen görüntüleri sosyal medya sayfasından paylaştı. Hayek'in paylaşımlarına takipçilerinden yorum yağdı.

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