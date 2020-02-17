Salman: "7 ilçeye hitap ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salman: '7 ilçeye hitap ediyoruz' - Son Dakika

Salman: "7 ilçeye hitap ediyoruz"

6 saat önce

Fatsa Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Serdar Salman, 7 ilçeye hizmet verdiklerini söyledi.

Salman:

Fatsa Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Serdar Salman, 7 ilçeye hizmet verdiklerini söyledi.


20 yıldır başkanlık görevimi sürdürdüğünü hatırlatan Serdar Selman, "Her geçen gün buradaki esnaflarımız kendilerini güncelleyerek son sistem teknolojik hizmet veren birer işletme olarak faaliyetlerine devam ediyorlar" dedi.


Başkan Serdar Salman yaptığı açıklamada, "Sanayi sitemizde boş dükkan yok. Bölgeye hitap eden bir sanayi olduk ve Fatsa ilçemiz başta olmak üzere 7 ilçeye hitap ediyoruz. Gelişmeye açık bir sanayiyiz. Esnaflarımız servis özelliğinde özel servislere sahipler. Her türlü marka aracın tamirinden her işine kadar burada işlemler gerçekleşiyor. Her türlü araç gereç sanayimizde mevcuttur. Fatsa ilçemizin sanayi noktasında yer sıkıntısı var. Bir bu kadar yer daha olsa o kadar daha esnafımız burada hizmetlerini gerçekleştirir. Şehir içinde dahi sanayide olması gereken esnaflar yer alıyor. Bu esnaflarında da sanayi bünyesinde ticaretlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Fatsa ilçemize toplamda 1500-2000 iş yerini içinde barındırdığı bir sanayi gerekli diye düşünüyorum. Fatsa her konuda büyüyor ve ekonomisi de buna bağlı olarak yükseliyor. Araç muayene istasyonun bizim sanayimiz içinde olması da bizler için son derece önemlidir. Bu araçların eksik ve noksanlarını muayene öncesi sanayi sitemizde gerçekleşiyor. Bu durumda ticaretin hareketlenmesine sebep oluyor. Merkez eğitim okulunda sanayimizde olması bizim konumumuzu bir nebze olarak daha da artırıyor. Bölge sanayisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm üyelerimize ve esnaflarımıza başarılı işler diliyorum" diye konuştu. - ORDU

Fatsa, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnternet üzerinden verilen araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
Bitlis'te meydana trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Darbeci Hafter'in hava saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 23:08:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salman: "7 ilçeye hitap ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]