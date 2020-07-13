Salman: "Ayasofya sadece Ayasofya değildir" - Son Dakika

Salman: "Ayasofya sadece Ayasofya değildir"

Salman: "Ayasofya sadece Ayasofya değildir" -AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: -"Hamd olsun 86 yıllık hasretimiz sona erdi" Ayasofya'nın ibadete açılma kararının ardından AK Parti Bursa teşkilatı tarafından Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ziyaret edildi.

Salman: "Ayasofya sadece Ayasofya değildir"

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- AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman:

-"Hamd olsun 86 yıllık hasretimiz sona erdi"

BURSA - Ayasofya'nın ibadete açılma kararının ardından AK Parti Bursa teşkilatı tarafından Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ziyaret edildi. Ayasofya'nın sadece Ayasofya olmadığını dile getiren İl Başkanı Ayhan Salman, "Hamd olsun 86 yıllık hasretimiz sona erdi. Bu kararın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen faaliyete, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Vildan Yılmaz Gürel, Mustafa Esgin, Refik Özen ve Ahmet Kılınç, AK Parti İlçe Belediye Başkanları Mustafa Dündar, Oktay Yılmaz ve Önder Tanır, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve teşkilat üyeleri katıldı. Mehterhan gösterisinin ardından katılımcılar, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek dua etti. AK Parti Bursa İl Teşkilatı adına konuşan İl Başkanı Ayhan Salman, "1453'te İslamla şereflenen şehr-i İstanbul'da Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emriyle camiye dönüştürülmüş ve 24 Kasım 1934'e kadar 481 yıl aralıksız camii olarak hizmet vermiştir. 1934 yılında her nedense Bakanlar Kurulu kararı ile ibadete kapatılarak müzeye dönüştürülen ve o tarihten bu yana Müslümanlar tarafından tekrar cami olacağı gün hasretle beklenen Ayasofya, nihayet Fatih Sultan Mehmet Han'ın da vakfiyesine uygun olarak yeniden cami statüsüne kavuştu. Hamd olsun 86 yıllık hasretimiz de böylece sona ermiş oldu. Bu kararın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma akşamı yaptığı ve tüylerimizi diken diken eden millete sesleniş konuşmasında da belirttiği gibi, Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi, sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeninden alevlenişidir. İşte tüm bu sebeplerden dolayı Ayasofya sadece 'Ayasofya' değildir, bizler için anlamı çok daha derindir" dedi.

Başkan Salman konuşmasını şöyle sürdürdü;

"İnanıyorum ki Ayasofya'nın yeniden açılması sebebiyle Bursa'da medfun bulunan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve bizlerin dedeleri Osman Gazi, Orhan Gazi, Sultan 1. Murad, Yıldırım Bayezid, Sultan 1. Mehmed ve Babası Sultan 2. Murad'ın ruhları da şad olmuştur. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti ve tüm İslam aleminin en önemli sembol değerlerinden biridir. Danıştay'ın aldığı karar sonrasında, gereğini bekletmeden yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve her daim desteklerini eksik etmeyen Cumhur İttifakı'na şükranlarımızı sunuyoruz. Bu davanın bir neferi olmanın da onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Orhan Gazi, Osman Gazi, Ayasofya, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Salman: 'Ayasofya sadece Ayasofya değildir' - Son Dakika

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