Son Dakika Haberleri: Salman Bursalıları İnegöl'e cumhurbaşkanını karşılamaya davet etti
Son Dakika Politika Salman Bursalıları İnegöl'e cumhurbaşkanını karşılamaya davet etti

Salman Bursalıları İnegöl'e cumhurbaşkanını karşılamaya davet etti

1 saat önce

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursalıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere İnegöl'e davet etti.

Salman Bursalıları İnegöl'e cumhurbaşkanını karşılamaya davet etti, System.String[]

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursalıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere İnegöl'e davet etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnegöl ziyareti öncesi açıklama yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, "Cumhurbaşkanımız çarşamba günü 42. MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarını ve İnegöl ilçemizi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanımız İnegöl'de fuarı ziyaret edecek. İnegöl'de vatandaşlarla buluşacak. Akşam üzeri ise teşkilatlarla yemekte buluşacak. Bursalı ve İnegöllü vatandaşları cumhurbaşkanımızı karşılamak için MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarının bulunduğu alana bekliyoruz" dedi. - BURSA

Cumhurbaşkanı, AK Parti, İnegöl, Bursa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



80'lik nine, "Son arzum onu görebilmek" deyip Erdoğan'a seslendi: Allah benim ömrümden sana eklesin
Vakıfbank teknik ekibini taşıyan araç şarampole uçtu Sıla, konserinde bir hayranı "Ahey ahey" diye bağırınca şarkısını yarıda keserek kahkaha attı Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:53:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salman Bursalıları İnegöl'e cumhurbaşkanını karşılamaya davet etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]