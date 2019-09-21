Son Dakika Haberleri: Salman: "Çalışanın, üretenin yanındayız"
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Salman: "Çalışanın, üretenin yanındayız"

1 saat önce

Bursa İhtisas Deri OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Rifat Aygüler, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ı makamında ziyaret ederek, OSB yönetimi olarak çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

Salman:

Bursa İhtisas Deri OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Rifat Aygüler, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ı makamında ziyaret ederek, OSB yönetimi olarak çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.


Bursa İhtisas Deri OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Rifat Aygüler, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette İl Başkanı Ayhan Salman, sözlerine ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Bursa İhtisas Deri OSB Yönetimi'nin çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiklerini belirten Başkan Salman, Bursa ekonomisi, üretimi ve istihdamına verdikleri katkılardan dolayı Rifat Aygüler, yöneticileri ve OSB'de hizmet veren üreticilere teşekkür ederek, çalışmaları ve hedeflerine giden yolda Bursa sanayiine güç vermek adına iş birliğine hazır olduklarını belirtti.


Bursa İhtisas Deri OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Rifat Aygüler ise, göreve geldikleri günden bu yana Bursa'nın sektörlerindeki avantajlarından güç alarak OSB'lerini Türkiye'nin ve bölgesinin ana üretim, ticaret merkezi haline getirme hedefi ile çalıştıklarını vurgulayarak, bu anlamda önemli adımlar attıklarını belirtti. Aygüler, göreve geldiklerinde ilk hedef olarak belirledikleri bölgelerinin yapısal sorunlarını ve borç problemini çözdükten sonra, büyüme hedeflerine giden yolda adımlarını hızlandırdıklarını anlattı. OSB'lerindeki doluluk oranını yüzde 100'e çıkarmak adına karma statüsü elde etmede son aşamaya geldiklerini belirten Başkan Aygüler, çevreye zarar vermeden, daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı koyabilmek adına çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu yolda verdiğiniz ve vereceğiniz destekler için teşekkür ediyoruz. Bursa'mıza birçok alanda olduğu gibi alanımızda da marka bir şehir olabilmek için tüm potansiyelleri bünyesinde barındırıyor. İnşallah bütün bu avantajları doğru bir şekilde kullanarak şehrimizi hep birlikte ülkemizin ve bölgesinin ve hatta dünyanın ana üretim, ticaret merkezi haline getirebiliriz. Bu hedef doğrultusunda çok çalışıyoruz, çok çalışacağız" dedi. - BURSA

Ayhan Salman, AK Parti, Bursa, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
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