Salman, CHP TBMM Grup Başkanvekilini istifaya davet etti Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Salman, CHP TBMM Grup Başkanvekilini istifaya davet etti Açıklaması - Son Dakika

Salman, CHP TBMM Grup Başkanvekilini istifaya davet etti Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı söylediği sözlere sert tepki gösterirken, Özkoç'un derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Salman, CHP TBMM Grup Başkanvekilini istifaya davet etti Açıklaması, System.String[]

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı söylediği sözlere sert tepki gösterirken, Özkoç'un derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.


Ayhan Salman yazılı açıklamasında şunları söyledi: "Bilindiği üzere ülkemiz Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, burada tekrar etmeyi zül addetiğimiz sözlerle, ülkemizin birliğini-bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz".


Engin Özkoç'un bu sözlerinin siyasi eleştiri olmaktan çıkıp hakarete vardığını kaydeden Salman, "Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Vatan haini kimdir? Vatan haini, Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır! Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır! PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır.17- 25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir" dedi.


CHP tarihine kara bir leke


Hakaretin sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a değil onun temsil ettiği makama da yapıldığını ifade eden İl Başkanı Ayhan Salman, "Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir grup başkanvekili, şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. PKK-PYD'nin, Esed'ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP'de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. Öyle anlaşılıyor ki, CHP'nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esed destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç; CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" diye konuştu. - BURSA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Ayhan Salman, Engin Özkoç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:21 Kaynak: İHA
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