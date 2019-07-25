Salman: "Halkın yararına olmayan yatırımlardan vazgeçilmelidir"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu, Adana'da sağlıklı, planlı, güvenli bir kentleşme, 'önce insan' diyen, ekolojik dengeyi gözeten, altyapı, trafik sorunlarının çözümü yolunda kararlı, bilimsel adımların atıldığı, yaşam kalitesi yüksek kentsel...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu, Adana'da sağlıklı, planlı, güvenli bir kentleşme, 'önce insan' diyen, ekolojik dengeyi gözeten, altyapı, trafik sorunlarının çözümü yolunda kararlı, bilimsel adımların atıldığı, yaşam kalitesi yüksek kentsel yaşam anlayışının hakim olmasını istedi.



TMMOB Adana İKK Sekreteri Erol Salman, TMMOB'ye bağlı Odaların Adana Şube Başkanları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile birlikte Yavuzlar Köprüsü inşaatı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.



Türkiye'de inşaat odaklı, insanı, doğayı, çevreyi korumayan uygulamalar sonucu, kentlerin daha da betonlaştığını, ulaşım, enerji, su, çöp, atık su gibi teknik altyapı hizmetlerinde yetersiz, kültür, eğitim, sağlık konularında gerileyen bir konuma gelindiğini kaydeden Salman, "Bu anlayışın Adana yerelindeki uygulayıcıları, kentimizin de bu durumdan payını almasına sebebiyet vermişlerdir. Maalesef ki, Adana'da, belediyeyi borç yükü altına sokan, 'ben yaptım oldu bitti' mantığı ile telafisi zor, büyük yatırımlar kamuoyunda tartışılmadan, yeterli teknik analizleri yapılmadan, sağlıklı bir kentleşme planına dayandırılmadan uygulanmaya konulmuştur" dedi.



Salman, sağlıklı bir kentleşme planına dayandırılmayan en çarpıcı örnek olarak Yavuzlar Köprüsü ve üstgeçit projelerini gösterdi. Kamu zararı oluştuğu konusunda güçlü bir kanıya neden olan, seçim öncesi alelacele yapılan bir ihalenin içine dahil edilerek bu projelerin yapımına başlandığını ve sorun olarak yeni yerel yönetime devrolduğunu kaydeden Salman, şunları söyledi:



"Devlet Bahçeli Köprüsü, ödeneksizlikten durdurulmuşken, yeni bir köprü inşaatına başlamak kamuoyu nezdinde soru işaretlerine neden olmuştur. Cevat Yurdakul Bulvarı'ndan Seyhan Nehri rekreasyon alanından geçerek Orhan Kemal Bulvarı'na uzanan Yavuzlar Köprüsünün, kentimizdeki ulaşıma ne derece katkı sağlayacağı, trafik akışını ne kadar rahatlatacağı, şehrin siluetine etkisi, yıllardır yıkık virane binaların yer aldığı karşı kıyıya doğru uzanmasının sorunlu olduğu açıktır. Bu köprünün Cevat Yurdakul Bulvarı'ndan gelen trafiği Orhan Kemal Bulvarı'na yönlendirmek üzere hizmet edeceği öngörülmüştür. Ancak önemli olan Cevat Yurdakul Bulvarı'ndan Yüreğir'e yönelen araç yoğunluğuna ilişkin istatistiki çalışmaların yapılıp sonuçlarının alınmasıdır. Ayrıca 300 metre ileride Gazi Mustafa Kemal (GMK) Köprüsü bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerle, yeni yerel yönetimden beklentimiz, bu değerlendirmelerimizi de dikkate alarak, kapsamlı bir incelemeyle Yavuzlar köprü inşaatına devam edip etmeme konusunda nihai karara varmasıdır. Turgut Özal Bulvarında iki adet üstgeçit yapımına başlanmıştır. Üstgeçitlerin trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde yaya güvenliğini sağlayan, trafik akışının nispeten hızlı olduğu sürekli akışın sağlanması gereken yerlerde yapılması uygundur. Bu tür ana arterlerde, üstgeçit yapıldığında yol fiziki olarak yaya geçişine kapatılıp, yayalar üstgeçide yönlendirilir. Turgut Özal Bulvarında, Ramazanoğlu Camii ve Gökkuşağı Kavşağı'nda yapımına başlanan üstgeçitlerin, şehir siluetine olumsuz etkisi, üstgeçide uygun olamayan yerde yapılıyor olmaları, halkın gereksinimlerinin göz önünde bulundurulmaması, maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle yapılmasının yeni sorunlar yaratacağı düşüncesindeyiz. Yüksek maliyetli bu üstgeçitlerin yapımından gecikmeden vazgeçmek kamu zararı oluşmasını engelleyecektir."



Ana arter üzerinde bulunan Girne Köprüsü genişletme çalışmalarının ulaşımı rahatlatacağını söyleyen Salman, "Bu proje bir an önce tamamlanmalıdır. Adana'da hayata geçirilecek her bir projenin kent yaşamına katkısı gözetilerek, bilimsel araştırmalarla, bütüncül planlar çerçevesinde yapılması, kent yaşamının gelişmesine katkı sunacak ve kamu zararı oluşmasını engelleyecektir. Halkın yararına olmayan yatırımlardan vazgeçilmeli; kamu yararı önceliği gözetilen, yaya, engelli, hasta, yaşlı, yoksul kesimler için ulaşılabilir bir kent yaşamı sağlayacak projeler ön plana alınmalıdır" dedi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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